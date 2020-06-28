Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabı Twitter üzerinden 28 Haziran koronavirüs verilerini paylaştı. Bakan Koca, "Yeni tanı konan kişi sayısında düne kıyasla 16, bir önceki güne kıyasla 40 azalma var. Bugün iyileşen toplam vaka sayımız, dünkünden 571 kişi düşük. Vaka sayılarını azaltmada yeterince hızlı, mücadelede tam tedbirli değiliz. Yaz, rehavete neden olmamalı" ifadelerine yer verdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 28 Haziran'a ait vaka sayılarını açıkladı.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Bakan Koca, "Yeni tanı konan kişi sayısında düne kıyasla 16, bir önceki güne kıyasla 40 azalma var. Bugün iyileşen toplam vaka sayımız, dünkünden 571 kişi düşük. Vaka sayılarını azaltmada yeterince hızlı, mücadelede tam tedbirli değiliz. Yaz, rehavete neden olmamalı" ifadelerine yer verdi.