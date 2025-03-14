14 Mart 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı! "Hekimlik… bir adanmışlık hikayesi"
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutladı! Hekimlik… bir adanmışlık hikayesi

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı! "Hekimlik… bir adanmışlık hikayesi"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.03.2025 01:20
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, hekimlerin ve hekim adaylarının 14 Mart Tıp Bayramını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı. Bakan Memişoğlu, 'Hekimlik…Bir meslekten öte, bir adanmışlık hikayesi. Gecesini gündüzüne katan, dertlere derman olan, insanlığa iyiliği şiar edinen gönüllerin hikayesi.' ifadelerini kullandı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutladı! Hekimlik… bir adanmışlık hikayesi
Sağlık Bakanı Memişoğlu 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutladı!
Sağlık Bakanı Memişoğlu 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı!
Kurk bölgesi Rusya için neden önemli?
Kurk bölgesi Rusya için neden önemli?
Demirtaş’tan yeni sürece ilişkin mesaj!
Demirtaş'tan yeni sürece ilişkin mesaj!
Terörsüz Türkiye için kritik görüşme!
"Terörsüz Türkiye" için kritik görüşme!
Kırmızı ışıkta duran otomobile kamyon çarptı!
Kırmızı ışıkta duran otomobile kamyon çarptı!
Başkan Erdoğan iftar öncesi DEM Partili Önder ile tokalaşıp sohbet etti!
Başkan Erdoğan iftar öncesi DEM Partili Önder ile tokalaşıp sohbet etti!
Başkan Erdoğan’dan terörsüz Türkiye mesajı!
Başkan Erdoğan'dan terörsüz Türkiye mesajı!
Kiracı evde değişiklik yapabilir mi?
Kiracı evde değişiklik yapabilir mi?
Şam’a kritik ziyaret!
Şam'a kritik ziyaret!
Başkan Erdoğan’dan ödül alan Tatari A Haber’e konuştu
Başkan Erdoğan’dan ödül alan Tatari A Haber’e konuştu
Zalime karşı mazlumun yanındayız
"Zalime karşı mazlumun yanındayız"
CHP’li Yusuf Özcan’dan kadına ağır şiddet
CHP'li Yusuf Özcan'dan kadına ağır şiddet
Daha Fazla Video Göster