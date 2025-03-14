Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı! "Hekimlik… bir adanmışlık hikayesi"

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, hekimlerin ve hekim adaylarının 14 Mart Tıp Bayramını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı. Bakan Memişoğlu, 'Hekimlik…Bir meslekten öte, bir adanmışlık hikayesi. Gecesini gündüzüne katan, dertlere derman olan, insanlığa iyiliği şiar edinen gönüllerin hikayesi.' ifadelerini kullandı.

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