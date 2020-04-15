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15.04.2020

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter'dan o kuralı hatırlattı: Hareketi azalt, izolasyonu artır! | Video

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,belirli kurallara uyulması halinde hayatın normale döneceğini belirterek, "Bizi sonuca götürecek kural açık: Hareketi azalt, izolasyonu artır! Bu kuralı ısrarla uygularsak özlediğimiz hayata kısa zamanda kavuşacağız" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs sürecine ilişkin sosyal medya hesabından kritik bilgilendirmeler yaptı.

Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'nin koronavirüs ile mücadelede erken davrandığını belirterek, "Türkiye tedavide farklı bir yaklaşıma sahip. Hiçbir ülke pozitif, şüpheli tüm vakalarda hidroksiklorokin ilacını erken dönemde kullanmadı. Biz bu ilaçtan daha vaka görülmeden 1 milyon kutu alıp depoladık. Çin'den getirilen Favipiravir'ini de bizdeki yaklaşımla kullanan ülke yok" ifadelerini kullandı.

"HAREKETİ AZALT, İZOLASYONU ARTIR"
Belirli kurallara uyulması halinde hayatın normale döneceğini söyleyen Bakan Koca, "Vaka tespitinde başarılıyız. Hasta tedavisinde, yoğun bakımda başarılıyız. Yüksek bir motivasyona sahibiz. Mücadelede üstün güç biziz. Bizi sonuca götürecek kural açık: Hareketi azalt, izolasyonu artır! Bu kuralı ısrarla uygularsak özlediğimiz hayata kısa zamanda kavuşacağız" dedi.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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