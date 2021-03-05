Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Sağlık hizmetini ulaştırmak sorumluluğumuz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitterdan yaptığı açıklamada "Şartlar ne olursa olsun sağlık hizmetini ulaştırmak sorumluluğumuz" dedi.

Bakan Koca, Twitter hesabından Ordu'da 112 Acil Sağlık Çalışanlarının zorlu anlarını gösteren video paylaştı.

Koca yaptığı video paylaşımına, "şartlar ne olursa olsun sağlık hizmetini ulaştırmak sorumluluğumuz. Ordu ilimizi çok yüksek riskli bölgeden düşük riskli bölge haline getirmek için birlikte gayret etmeliyiz" ifadelerini ekledi.