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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kritik verileri duyurdu | 5 il için uyardı

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Giriş: 16.03.2021 19:59
Güncelleme:16.03.2021 19:59
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabı Twitter üzerinden 6-12 Mart koronavirüs risk haritasında en çok vaka artışı ve azalışı olan illeri açıkladı. İşte son açıklanan risk haritasına göre vaka oranı en çok artan ve azalan iller...

SON DAKİKA HABERİ | 81 ilin 6-12 Mart tarihleri arasındaki risk haritasına ait veriler dün gece Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanmıştı. Bakan Koca bu kez vaka artış oranlarında en çok yükseliş ve azalış gösteren illeri sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: Son hafta 100.000 nüfusta vaka görünme oranı en çok artan illerimiz: Samsun, Kilis, Balıkesir, İstanbul ve Yalova. En çok azalan illerimiz: Sakarya, Ordu, Amasya, Rize ve Burdur. Birlikte tedbirlere uyarak kontrollü normalleşmeye destek olalım.

Son hafta 100.000 nüfusta vaka görünme oranı en çok artan illerimiz: Samsun, Kilis, Balıkesir, İstanbul ve Yalova. En çok azalan illerimiz: Sakarya, Ordu, Amasya, Rize ve Burdur. Birlikte tedbirlere uyarak kontrollü normalleşmeye destek olalım. pic.twitter.com/ymqzrUlEfV

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 16, 2021

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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