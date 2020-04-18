Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste son vaka sayısını açıkladı | 18 Nisan Cumartesi

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan koronavirüste son vaka sayısını açıkladı. Bakan Koca'nın açıkladığı verilere göre son 24 saatte 40.520 kişiye Kovid-19 testi yapıldı ve 3.783 kişiye tanı konuldu. Son 24 saatte 121 kişi hayatını kaybederken toplam vefat sayısı 1.890 oldu.