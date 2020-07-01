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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs salgını hakkında uyarılarda bulundu

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Giriş: 01.07.2020 22:04
Koronavirüs Bilim Kurulu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınındaki son gelişmeleri değerlendirdi. Türkiye'nin dünya tarafından takdir edildiğini belirten Bakan Koca, başarının devam etmesi için uyarılarda bulundu. Tedbirlerin ivedilikle uygulanması gerektiğini belirten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, alışveriş uyarısında bulundu.
Bakan Koca koronavirüs salgını hakkında uyarılarda bulundu
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