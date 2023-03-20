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Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür'den HDP ve Kılıçdaroğlu görüşmesine dair flaş sözler: Amaçları TSK'yı durdurmak!

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Giriş: 20.03.2023 23:52
2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 6’lı koalisyonun adayı olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'de PKK’nın siyasi kolu HDP'nin Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile görüştü. Peki, Kılıçdaroğlu, HDP hangi pazarlığı yaptı? Bu kritik meseleyi A Haber’de yorumlayan Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, “Yani öyle arka planda çok da pazarlık falan olmasına gerek yok. Mesele şu; bütün sorunları siyaseten çözmeye çalışan Başkan Erdoğan’ı iktidardan düşürmek. Niye? O’nu düşürdüğün andan itibaren bölgede (HDP-PKK) cirit atacak.” dedi. Ayrıca Övür, bu yolla da TSK'nın operasyonlarının bölgede durdurulmak istendiğinin de altını çizdi.
Amaçları TSK’yı durdurmak!
"Amaçları TSK'yı durdurmak!"
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