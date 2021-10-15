Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç'tan Ekrem İmamoğlu'na tepki: Her şey en berbat oluyor!

Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi. Köşesinde "Her şey çok güzel olacak" sloganına atıfta bulunan Uluç, "İstanbul için her şeyi geçtik. Tek güzel şey yapmadı..." ifadelerine yer verdi. CHP'li İmamoğlu için "Gölge etme başka ihsan istemez!" temennisinde bulunan Hıncal Uluç, "Allah Türkiye'yi İmamoğlu'ndan korusun!" ifadeleriyle temennide bulundu. Son iki yılda, Beşiktaş Meydanı'nda otobüs çilesi arttı. Peki bunun nedeni ne? Detayları A Haber muhabiri Mahmut Keşan aktardı.

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