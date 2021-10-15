15 Ekim 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç'tan Ekrem İmamoğlu'na tepki: Her şey en berbat oluyor!

Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç'tan Ekrem İmamoğlu'na tepki: Her şey en berbat oluyor!

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.10.2021 10:41
Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi. Köşesinde "Her şey çok güzel olacak" sloganına atıfta bulunan Uluç, "İstanbul için her şeyi geçtik. Tek güzel şey yapmadı..." ifadelerine yer verdi. CHP'li İmamoğlu için "Gölge etme başka ihsan istemez!" temennisinde bulunan Hıncal Uluç, "Allah Türkiye'yi İmamoğlu'ndan korusun!" ifadeleriyle temennide bulundu. Son iki yılda, Beşiktaş Meydanı'nda otobüs çilesi arttı. Peki bunun nedeni ne? Detayları A Haber muhabiri Mahmut Keşan aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Her şey en berbat oluyor!
"Her şey en berbat oluyor!"
FETÖ’nün A Haber’i işgal davası
FETÖ'nün A Haber'i işgal davası
13 PKK’lı etkisiz hale getirildi
13 PKK'lı etkisiz hale getirildi
“Siyasi suikast” sözünün perde arkası ne?
“Siyasi suikast” sözünün perde arkası ne?
16 ilde DHKP-C operasyonu
16 ilde DHKP-C operasyonu
Meral Akşener’in yeni tiyatrosu! ’’Çiftçi çocuğu’’ dediği kişi İYİ Partili çıktı
Meral Akşener'in yeni tiyatrosu! ''Çiftçi çocuğu'' dediği kişi İYİ Partili çıktı
Erdoğan Afrika turuna çıkıyor
Erdoğan Afrika turuna çıkıyor
Erdoğan’dan önemli kabul
Erdoğan'dan önemli kabul
Yine FOX TV yine skandal!
Yine FOX TV yine skandal!
Muharrem İnce’nin sözleri CHP’lileri çılgına çevirdi
Muharrem İnce'nin sözleri CHP'lileri çılgına çevirdi
Bakanlık nefes kesen görüntüleri paylaştı
Bakanlık nefes kesen görüntüleri paylaştı
Taliban ile yapılan görüşme sonrası açıklama
Taliban ile yapılan görüşme sonrası açıklama
Daha Fazla Video Göster