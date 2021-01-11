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Sabah Gazetesi Yazarı Hasan Basri Yalçın: Kemal Kılıçdaroğlu seçmen iradesini gayrimeşru ilan etti
Sabah Gazetesi Yazarı Doç. Dr. Hasan Basri Yalçın, A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi programında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Başkan Erdoğan’a yönelik sözlerini yorumladı. Yalçın, “Kılıçdaroğlu buz sözle seçmen iradesini gayrimeşru ilan etti” dedi. Hasan Basri Yalçın, “Kemal Kılıçdaroğlu ülke demokrasisine zarar verecek tüm faaliyetlere zemin hazırlıyor” eleştirisini yöneltti.
Sabah Gazetesi Yazarı Doç. Dr. Hasan Basri Yalçın, A Haber'de yayınlanan Memleket Meselesi programında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerini yorumladı.
Yalçın, "Kılıçdaroğlu buz sözle seçmen iradesini gayrimeşru ilan etti" dedi.
Hasan Basri Yalçın, "Kemal Kılıçdaroğlu ülke demokrasisine zarar verecek tüm faaliyetlere zemin hazırlıyor" eleştirisini yöneltti.