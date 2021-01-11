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CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan skandal! Kemal Kılıçdaroğlu'nun "sözde Cumhurbaşkanı" ifadesinin arkasında durdu

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Giriş: 11.01.2021 20:54
Güncelleme:11.01.2021 21:17
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başkan Erdoğan için sarf ettiği "sözde Cumhurbaşkanı" ifadesinin arkasında durdu. Milli iradeyi hedef alan sözlere sahip çıkan Öztrak, gerilim siyasetini sürdürdü.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başkan Erdoğan için sarf ettiği "sözde Cumhurbaşkanı" ifadesinin arkasında durdu.

Milli iradeyi hedef alan sözlere sahip çıkan Öztrak, gerilim siyasetini sürdürdü.

Öztrak, daha sonra sözü Başkan Erdoğan'ın açtığı tazminat davasına getirdi.

Kılıçdaroğlu'nun milyonları bulan tazminata mahkum edildiğini unutan Öztrak'ın davaları Kılıçdaroğlu'nun kazandığını iddia etmesi şaşkınlıkla karşılandı.

Kemal Kılıçdaroğlunun skandal “Sözde Cumhurbaşkanı” açıklamasını Akşam Gazetesi Yazarı Kurtuluş Tayiz yorumladı KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN SKANDAL "SÖZDE CUMHURBAŞKANI" AÇIKLAMASINI AKŞAM GAZETESİ YAZARI KURTULUŞ TAYİZ YORUMLADI
Son dakika: Başkan Erdoğandan Kılıçdaroğluna 1 milyonluk tazminat davası! Sözde ifadesini yargıya taşıdı SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN'DAN KILIÇDAROĞLU'NA 1 MİLYONLUK TAZMİNAT DAVASI! "SÖZDE" İFADESİNİ YARGIYA TAŞIDI
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