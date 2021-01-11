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CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan skandal! Kemal Kılıçdaroğlu'nun "sözde Cumhurbaşkanı" ifadesinin arkasında durdu
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başkan Erdoğan için sarf ettiği "sözde Cumhurbaşkanı" ifadesinin arkasında durdu. Milli iradeyi hedef alan sözlere sahip çıkan Öztrak, gerilim siyasetini sürdürdü.
CHP Sözcüsü Faik Öztrak Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başkan Erdoğan için sarf ettiği "sözde Cumhurbaşkanı" ifadesinin arkasında durdu.
Milli iradeyi hedef alan sözlere sahip çıkan Öztrak, gerilim siyasetini sürdürdü.
Öztrak, daha sonra sözü Başkan Erdoğan'ın açtığı tazminat davasına getirdi.
Kılıçdaroğlu'nun milyonları bulan tazminata mahkum edildiğini unutan Öztrak'ın davaları Kılıçdaroğlu'nun kazandığını iddia etmesi şaşkınlıkla karşılandı.