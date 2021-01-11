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Mehmet Metiner'den Kemal Kılıçdaroğlu'nun “sözde Cumhurbaşkanı” sözlerine yanıt: Milli iradeye savaş ilanıdır

A Haber
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Giriş: 11.01.2021 22:14
Güncelleme:11.01.2021 22:29
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Başkan Erdoğan’a yönelik skandal “sözde Cumhurbaşkanı” ifadelerini A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi programında değerlendiren siyasetçi-yazar Mehmet Metiner çok sert ifadeler kullandı. Metiner, “Bu sözler ikiyüzlülüğün ötesinde milli iradeye savaş ilanıdır” dedi. 15 Temmuz darbe girişimi ve Joe Biden üzerinden çarpıcı tespitlerde bulunan Metiner, “FETÖ’nün siyasi imamı olsa böyle konuşur.” ifadelerine yer verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başkan Erdoğan'a yönelik skandal "sözde Cumhurbaşkanı" ifadelerini A Haber'de yayınlanan Memleket Meselesi programında değerlendiren siyasetçi-yazar Mehmet Metiner çok sert ifadeler kullandı.

Metiner, "Bu sözler ikiyüzlülüğün ötesinde milli iradeye savaş ilanıdır" dedi.

15 Temmuz darbe girişimi ve yeni ABD Başkanı Joe Biden üzerinden çarpıcı tespitlerde bulunan Metiner, "FETÖ'nün siyasi imamı olsa böyle konuşur." ifadelerine yer verdi.

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