Saadet Partisi’nin “Genel Başkan Adayı” Mahmut Arıkan oldu!

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu sağlık sebepleriyle genel başkanlığı bırakıyor. Pazar günü yapılacak Olağanüstü Kongre için Saadet Partisi Yönetimi Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan'ın genel başkan adayı olması kararına vardı.

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