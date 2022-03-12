Rusya-Ukrayna savaşının Balkanlar’a etkisi nasıl olacak? Karadağ Başbakan Yardımcısı A Haber’de

Antalya Diplomasi Forumu’na katılan Karadağ Başbakan Yardımcısı Dritan Abazovic A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Dritan Abazovic, “NATO ile dayanışma içerisindeyiz ve Rus saldırılarını en güçlü şekilde kınıyoruz. Türkiye’deki müzakereler büyük bir barış adımı. Barışı getirecek diplomasiyi destekliyoruz. Bu forum dünya diplomasinin merkezi. Bu Türkiye’nin diplomasi gücünü gösterdi bize.” ifadelerini kullandı.

Dritan Abazovic'in A Haber'e yaptığı açıklamalar:

"Bu fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Ukrayna'daki durum bir felaket. Bizler kesin bir şekilde Rusya'nın Ukrayna'da yaptıklarına karşıyız. Bu noktada biz Ukrayna'yı destekliyoruz. Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü savunuyoruz.

Karadağ NATO'nun çok iyi bir partneri ve bu zor zamanlarda bu ilişkiyi devam ettireceğiz. Balkanlar'da bir takım sorunlar ve bu savaş bizim için daha da problem olabilir. Yüksek seviye güvenlik konularımız var zaten ama yine de şuna inanıyoruz ki ortaklarımızla birlikte dayanışma içerisinde duracağız.

Elimizden gelenin en iyisini bu çatışmanın dışında kalmak için yapacağız. Ama bunun dışında gereken tüm diplomatik desteği de vereceğiz. Rusya'nın, Ukrayna'yı işgali konusunda AB ileride daha dikkatli olmalı. Potansiyel aday ülkelerle ilgili Avrupa Birliği daha dikkatli olmalı.

Eğer AB bu konularda sorun yaşamak istemiyorsa bizim ülkemiz reforma yapıp AB'ye katılmayı hak ediyor. Bu tarz çatışmalar olduğunda biz de Batı tarafında daha rahat şekilde desteğimizi verebiliriz. Ama bunu anlamazlarsa burada bazı ülkeler için zaman zaman problem çıkabilir."