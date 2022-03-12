12 Mart 2022, Cumartesi
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Ukrayna’nın gizemli tarihi! Ukrayna nasıl kuruldu?
Rusya-Ukrayna savaşı başlamadan önce Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'nın Rusya'nın tarihi bir parçası olduğunu ileri sürmüştü. Oysa tarihçiler Putin ile aynı görüşte değil. Tarihi kaynaklar bölgenin tarihinin Hazar Türklerine dayandığını belirtiyorlar. A Haber Araştırma Planlama Servisi Şefi Burhan Aytekin'in hazırladığı, tarihi gerçekleri anlatan analiz haberimiz…