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Ukrayna’da sokaklar cephe hattı oldu! Melitopol Belediye Başkanı kaçırıldı

A Haber
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Giriş: 12.03.2022 09:19
Rusya Kiev'e saldırı hazırlığında. 64 kilometrelik Rus konvoyu Kiev çevresine konuşlanmış durumda. Başkent Kiev'de halk sığınaklarda yaşamını sürdürüyor. Başkent Kiev'de gece boyunca patlamalar yaşandı. Ukrayna'da Rus güçler Melitopol Belediye Başkanı'nı kaçırdı. Gece boyunca patlamalar yaşanan Kiev'den tahliyeler sürüyor. Peki sahada neler oluyor? Kiev sokak savaşına mı hazırlanıyor? Gelişmeleri A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu aktardı.
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