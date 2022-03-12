Rusya Ukrayna savaşının seyri değişiyor! Belediye başkanı kaçırıldı! Zelenskiy’den flaş sözler

"BUGÜN 7 BİN 144 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ"

Ukrayna'daki sivillerin güvenli bölgelere tahliye sürecine değinen Zelenskiy, Rus birliklerinin, insani yardım koridorlarının çalışmasını engellediğini belirtti.

Zelenskiy, "Buna rağmen, bugün Enerhodar, Buça, Hostomel ve Kozaroviçi kentlerinde 7 bin 144 kişi kurtarıldı. Bu, yarın, bir sonraki gün Ukraynalıların kuşatılmış yerlerden tahliyesini organize etmek için nedendir. Bunu yapacağız." dedi.