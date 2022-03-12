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Ukrayna'da kıtlık endişesi! Raflar bomboş! Mağazalar kepenk indirdi! Yakıt kalmadı

Rusya Ukrayna savaşının 17. gününde Ukraynalıların Polonya'ya geçmek için kullandığı Lviv'deki son durumu gözlemledi. Şehre kurulan barikatlar, otogarlardaki ve marketlerdeki yoğunluk hat safhada. Her akşam saat 22.00 ve sabah 06.00 arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan şehirde alkol satışı yasaklandı. Vatandaşlar en çok makarna tüketiyor. Her saat boşalan raflar yeniden dolduruluyor.

Giriş Tarihi: 12.03.2022 08:21 Güncelleme Tarihi: 12.03.2022 08:21
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Ukrayna’da kıtlık endişesi! Raflar bomboş! Mağazalar kepenk indirdi! Yakıt kalmadı
Rusya-Ukrayna savaşı 17. gününde tırmanarak devam ediyor. Türkiye'de dışişleri bakanları arasında yapılan toplantıdan bir sonuç çıkartılamamış olması, Ukrayna halkı tarafından vurulan bölgelerdeki çatışmaların şiddetleneceği olarak yorumlanıyor.
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Ukrayna’da kıtlık endişesi! Raflar bomboş! Mağazalar kepenk indirdi! Yakıt kalmadı
Halk, ülkenin en batısında yer alan Lviv kentinde de çeşitli noktalara kum torbaları ile barikatlar kuruyor. Savaş devam ederken, gıda ürünlerindeki satışlar ve marketlerin durumu akla gelen ilk soru oluyor.
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Ukrayna’da kıtlık endişesi! Raflar bomboş! Mağazalar kepenk indirdi! Yakıt kalmadı

Saat 22.00-06.00 arasında sokağa çıkma yasağının ilan edildiği Lviv'de küçük büyük demeden birçok markette basın mensupları bölgenin nabzını tuttu. Marketlerdeki ortalama manzara aynı sayılırdı.

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Ukrayna’da kıtlık endişesi! Raflar bomboş! Mağazalar kepenk indirdi! Yakıt kalmadı
Konum ve marketin büyüklüğüne göre en çok tüketilen gıdalar makarna ve ekmek oldu. Bütün marketlerde makarna ve ekmek reyonları saat başı boşalıyor.
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Ukrayna’da kıtlık endişesi! Raflar bomboş! Mağazalar kepenk indirdi! Yakıt kalmadı
Biten ürünlerin yerini yenileri alıyor. Market yetkilileri şu anda temel gıda maddelerinin bulundurulmasında herhangi bir sorun olmadığını dile getirse de, en büyük endişelerinin savaşın bitmemesi durumunda temel gıda malzemelerinin azalması olduğunu anlattı.