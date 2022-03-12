12 Mart 2022, Cumartesi
Ukrayna'da kıtlık endişesi! Raflar bomboş! Mağazalar kepenk indirdi! Yakıt kalmadı
Rusya Ukrayna savaşının 17. gününde Ukraynalıların Polonya'ya geçmek için kullandığı Lviv'deki son durumu gözlemledi. Şehre kurulan barikatlar, otogarlardaki ve marketlerdeki yoğunluk hat safhada. Her akşam saat 22.00 ve sabah 06.00 arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan şehirde alkol satışı yasaklandı. Vatandaşlar en çok makarna tüketiyor. Her saat boşalan raflar yeniden dolduruluyor.
Giriş Tarihi: 12.03.2022 08:21 Güncelleme Tarihi: 12.03.2022 08:21
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