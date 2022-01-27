Rusya – Ukrayna gerginliği! Putin ne zaman Türkiye’ye gelecek? Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’ndan flaş açıklamalar

Son dakika haberi... Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara’da Orta Afrika Cumhuriyeti Dışişleri, Frankofoni ve Yurt Dışındaki Orta Afrikalılar Bakanı Sylvie Baipo Temon ile ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Rusya- Ukrayna gerginliğine ilişkin konuşan Bakan Çavuşoğlu, "Gerginlik bir çatışmaya dönüşmemeli, diyalog sürmeli." dedi. Putin'in Türkiye ziyaretiyle ilgili "Putin’in Pekin Olimpiyatları’ndan sonra tarih verecek." ifadelerini kullandı.

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