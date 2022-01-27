27 Ocak 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Rusya – Ukrayna gerginliği! Putin ne zaman Türkiye’ye gelecek? Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’ndan flaş açıklamalar

Rusya – Ukrayna gerginliği! Putin ne zaman Türkiye’ye gelecek? Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’ndan flaş açıklamalar

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 27.01.2022 14:40
Son dakika haberi... Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara’da Orta Afrika Cumhuriyeti Dışişleri, Frankofoni ve Yurt Dışındaki Orta Afrikalılar Bakanı Sylvie Baipo Temon ile ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Rusya- Ukrayna gerginliğine ilişkin konuşan Bakan Çavuşoğlu, "Gerginlik bir çatışmaya dönüşmemeli, diyalog sürmeli." dedi. Putin'in Türkiye ziyaretiyle ilgili "Putin’in Pekin Olimpiyatları’ndan sonra tarih verecek." ifadelerini kullandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Putin’in Türkiye ziyareti ne zaman?
Putin'in Türkiye ziyareti ne zaman?
Habletmitoğlu’nun katili Türkiye’de
Habletmitoğlu’nun katili Türkiye’de
Almanya ve İngiltere’den PKK kararı
Almanya ve İngiltere'den PKK kararı
Milli Güvenlik Kurulu toplanıyor
Milli Güvenlik Kurulu toplanıyor
CHP balıkçıda yemeği savunuyor!
CHP balıkçıda yemeği savunuyor!
Putin ne zaman Türkiye’ye gelecek?
Putin ne zaman Türkiye'ye gelecek?
İmamoğlu hedef saptırma peşinde!
İmamoğlu hedef saptırma peşinde!
Putin Türkiye’ye geliyor
Putin Türkiye’ye geliyor
FETÖ’nün karanlık yüzünü gösterdi!
FETÖ’nün karanlık yüzünü gösterdi!
Kardak Kayalıkları krizi nasıl başladı?
Kardak Kayalıkları krizi nasıl başladı?
Akşener dava açtı! Hukuk mücadelesi veriyor
Akşener dava açtı! Hukuk mücadelesi veriyor
Yeni bir PKK/YPG - DEAŞ tiyatrosu
Yeni bir PKK/YPG - DEAŞ tiyatrosu
Daha Fazla Video Göster