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Rusya Sivil Havacılık Servisi düşen uçakta bulunan yolcu ve mürettebat listesi açıkladı!
Rusya Sivil Havacılık Servisi (Rosaviatsiya), yolcu listesinde Wagner Grubu Başkanı Yevgeniy Prigojin'in adının geçtiğini duyurdu. Olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı kaydedildi.
"OLAY YERİNDE 8 CESET BULUNDU"
Acil Durumlar Bakanlığı'ndan RIA Novosti'ye yapılan açıklamada, olay yerinde 8 kişinin cesedinin tespit edildiğini bildirildi.
"Güncellenen bilgilere göre uçağın düştüğü yerde 8 kişinin cesedi bulundu" açıklamasını yapan kaynak, arama çalışmalarının devam ettiğini söyledi.
Rusya Soruşturma Komitesi, olayla ilgili Rusya Ceza Kanunu'nun trafik güvenliği ve hava taşımacılığı kurallarının ihlaliyle ilgili maddeden soruşturmanın başlatıldığını duyurdu.
Olay yerine Soruşturma Komitesi heyetinin gönderildiği bildirilen açıklamada, uçak kazasının sebeplerini belirlemek için gereken tüm işlemlerin yapılacağı kaydedildi.
"PRİGOJİN'İN UÇAKTA OLDUĞU DOĞRULANDI"
Rusya Sivil Havacılık Servisi (Rosaviatsiya), Prigojin'in Tver bölgesinde düşen uçakta bulunduğunu doğruladı.
Yolcu ve mürettebat listesi açıklandı Rosaviatsiya, düşen uçaktaki yolcu ve mürettebat listesi de açıkladı
Buna göre listede paylaşılan isimler şu şekilde:
Embraer - 135 (EBM-135BJ) uçakta aşağıdaki gibi yolcular vardı:
• Yevgeniy Prigojin
• Sergey Propustin
• Yevgeniy Makaryan
• Aleksandr Totmin
• Valeriy Çekalov
• Dmitriy Utkin
• Nikolay Matuseev
Mürettebat listesi
• Pilot Aleksey Levşin
• Yardımcı pilot Rustam Karimov
• Uçuş görevlisi Kristina Raspopova