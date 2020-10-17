Rusya füzeleri gönderiyor Ermenistan sivilleri katlediyor! A Haber canlı yayınında çarpıcı açıklamalar

Gence kentinde Ermenistan’ın sivilleri hedef alan saldırı sonrası 13 kişi hayatını kaybederken 45’ten fazla kişide yaralandı. Kalleş saldırıya karşı tüm dünya sessiz kalırken bir kare fotoğraf bile göstermezken A Haber canlı yayınına katılan eski Hava Kuvvetleri İstihbarat Daire Başkanı Gürsel Tokmakoğlu çarpıcı açıklamalarda bulundu. Gürsel Tokmakoğlu, “Azerbaycan kahramanca savaşıyor. Sivilleri hedef alan saldırılara karşı Batı bir kare fotoğrafı bile düzgün göstermiyor. İmkanları varken bunu yapmıyorlar. Azerbaycan buradaki topraklarına sahip olmak için planlı gidiyor. Moskova mühimmat göndermesin. O mühimmatlar çünkü sivilleri vuruyor. Rusya suça ortak olmasın. Ücretsiz olduğu söyleniyor ama bunlar Azerbaycan halkını ilgilendirmez. Azerbaycan halkı işgal edilmiş topraklarının geri verilmesini istiyor. Moskova bu durumda hala buraya silah gönderiyorsa sıkıntılı bir durum var. Rus tarihi bunu nasıl yazacak.” diyerek Rusya’ya kritik bir çağrıda bulundu. Hatırlanacağı üzere A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak’ta bombanın düştüğü noktada Rus füzelerini tüm dünyaya göstermişti.