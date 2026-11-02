Emeklilik sisteminde yeni dönem! Maaş hesabı değişiyor, bakım sigortası geliyor

2027 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı kapsamında emeklilik ve sosyal güvenlik sisteminde kapsamlı değişiklikler planlanıyor. Emekli aylığı bağlama sisteminin daha uzun süre çalışmayı teşvik edecek şekilde yeniden düzenlenmesi hedeflenirken, düşük gelirli çalışanlar için mikro sigorta ve yaşlılara yönelik bakım sigortası uygulamaları gündemde. SGK denetimleri ve istihdam teşviklerinin de yeniden ele alınacağı düzenlemeleri, A Haber canlı yayınında Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem değerlendirdi.