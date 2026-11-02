Çalışma hayatında yeni dönem! Esnek mesai ve hibrit çalışma modeli geliyor mu

Türkiye'de çalışma hayatını değiştirebilecek yeni modeller gündemde. Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında esnek mesai, uzaktan çalışma ve hibrit çalışma modellerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Hem kamu hem de özel sektörde yeni çalışma modelleri üzerinde çalışıldığını belirten Erdem, çalışanların işe başlama ve çıkış saatlerinin aile hayatına göre düzenlenebileceğini söyledi. Haftada 4 gün çalışma modelinin bazı Avrupa ülkelerinde denendiğini hatırlatan Erdem, yeni düzenlemelerin hayata geçirilmesi için yasal altyapının oluşturulması gerektiğini ifade etti.