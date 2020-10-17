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İşte Ermenistan’ın kalleş saldırısının olduğu nokta! Azerbaycanlı kardeşlerimizin dünyaya bir mesajı var

Terör devleti kalleş yüzünü gece saatlerinde gösterdi ve sivillerin yaşamını sürdürdüğü Gence kentine ’nın ücretsiz olarak gönderdiği füzelerle vurdu. 13 insanın hayatını kaybettiği saldırı sonrası Azerbaycanlı kardeşlerimiz tüm dünyaya korkmadıklarını haykırdı.

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Giriş Tarihi: 17.10.2020 Güncelleme Tarihi: 17.10.2020
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İşte Ermenistan’ın kalleş saldırısının olduğu nokta! Azerbaycanlı kardeşlerimizin dünyaya bir mesajı var

Terör devleti kalleş yüzünü gece saatlerinde gösterdi ve sivillerin yaşamını sürdürdüğü Gence kentine 'nın ücretsiz olarak gönderdiği füzelerle vurdu.

İşte Ermenistan’ın kalleş saldırısının olduğu nokta! Azerbaycanlı kardeşlerimizin dünyaya bir mesajı var İŞTE ERMENİSTAN’IN KALLEŞ SALDIRISININ OLDUĞU NOKTA! AZERBAYCANLI KARDEŞLERİMİZİN DÜNYAYA BİR MESAJI VAR

Ermenistan ordusunun Gence ve Mingeçevir`e düzenlediği füze saldırısında bölgeye 2 füze isabet etti. Ermenistan`ın Gence`ye attığı füzelerden biri, çok katlı binaya isabet etti. Yaşanan katliamın acı yüzü sabah saatlerinde ortaya çıktı.

12 sivil yaşamını yitirirken 40'tan fazla insan yaralandı. Bölge bulunan A Haber Yurt Haberler Müdürü bombanın düştüğü yeri gösterdi.

İnsanlar enkaz altında kalırken hayvanlarda enkaz altına kurtarılmayı bekledi yürekleri yakan görüntüleri ekran getiren Kerim Ulak Azerbaycanlı vatandaşlarla da konuştu. Azerbaycanlı kardeşlerimizi bir kez daha korkmadıklarını tüm dünyaya iletti.

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