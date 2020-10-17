İşte Ermenistan’ın kalleş saldırısının olduğu nokta! Azerbaycanlı kardeşlerimizin dünyaya bir mesajı var

Ermenistan ordusunun Gence ve Mingeçevir`e düzenlediği füze saldırısında bölgeye 2 füze isabet etti. Ermenistan`ın Gence`ye attığı füzelerden biri, çok katlı binaya isabet etti. Yaşanan katliamın acı yüzü sabah saatlerinde ortaya çıktı.