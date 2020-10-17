İşte Ermenistan’ın kalleş saldırısının olduğu nokta! Azerbaycanlı kardeşlerimizin dünyaya bir mesajı var
Terör devleti Ermenistan kalleş yüzünü gece saatlerinde gösterdi ve sivillerin yaşamını sürdürdüğü Gence kentine Rusya’nın ücretsiz olarak gönderdiği füzelerle vurdu. 13 insanın hayatını kaybettiği saldırı sonrası Azerbaycanlı kardeşlerimiz tüm dünyaya korkmadıklarını haykırdı.
Terör devleti Ermenistan kalleş yüzünü gece saatlerinde gösterdi ve sivillerin yaşamını sürdürdüğü Gence kentine Rusya'nın ücretsiz olarak gönderdiği füzelerle vurdu.
Ermenistan ordusunun Gence ve Mingeçevir`e düzenlediği füze saldırısında bölgeye 2 füze isabet etti. Ermenistan`ın Gence`ye attığı füzelerden biri, çok katlı binaya isabet etti. Yaşanan katliamın acı yüzü sabah saatlerinde ortaya çıktı.
12 sivil yaşamını yitirirken 40'tan fazla insan yaralandı. Bölge bulunan A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak bombanın düştüğü yeri gösterdi.
İnsanlar enkaz altında kalırken hayvanlarda enkaz altına kurtarılmayı bekledi yürekleri yakan görüntüleri ekran getiren Kerim Ulak Azerbaycanlı vatandaşlarla da konuştu. Azerbaycanlı kardeşlerimizi bir kez daha korkmadıklarını tüm dünyaya iletti.