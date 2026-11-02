Emeklilikte yeni dönem! Bakım sigortası geliyor mu? Faruk Erdem merak edilen soruları yanıtladı

Emeklilik sisteminde planlanan değişiklikler ve yeni bakım sigortası uygulaması milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor. Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında bakım sigortasının nasıl işleyeceğini, kısmi emeklilik şartlarını ve e-Devlet'teki emekli maaşı hesaplamalarını değerlendirdi. Bakım sigortasının belirli bir yaşa kadar prim ödenerek yaşlılık dönemindeki sağlık ve bakım ihtiyaçlarını karşılamayı amaçladığını belirten Erdem, 4500 günle kısmi emeklilik, isteğe bağlı sigorta ve Bağ-Kur'dan SSK'ya geçiş konularında da merak edilen soruları yanıtladı. Erdem, e-Devlet'te görülen tahmini emekli aylığının bugünkü koşullara göre hesaplandığını, gelecekteki maaşın ise primler ve ekonomik göstergelere bağlı olarak değişebileceğini vurguladı.