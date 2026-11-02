Altında son 1 yılın en sert düşüşü! Yatırımcı ne yapmalı? İslam Memiş'ten uyarı

Güvenli liman altında sert satış dalgası yaşandı. Ons altının 3 bin 900 doların altına gerilemesiyle yatırımcılar, düşüşün nedenini ve yeniden yükselişin başlayıp başlamayacağını merak ediyor. Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erden ve Cansın Helvacı'nın piyasalara ilişkin sorularını yanıtlayan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, A Haber canlı yayınında altın piyasalarındaki gelişmeleri değerlendirdi; altını olan ve almayı düşünen yatırımcılara uyarılarda bulundu.