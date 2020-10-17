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Alçak saldırı sonrası Azerbaycan Ermenistan hedeflerini tek tek yok etti! İşte o anlar

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Giriş: 17.10.2020 10:31
Güncelleme:17.10.2020 10:34
Ermenistan gece saatlerinde sivillerin yaşadığı bölgeleri hedef aldı ve füzelerle saldırdı. İki noktaya yapılan saldırılar sonrası 13 kişi hayatını kaybederken 40’tan fazla kişi yaralandı. Azerbaycan ordusu kalleş saldırı sonrası Ermenistan’a ait hedefleri tek tek tespit edip yok etti. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından paylaşılan görüntülerde, tespit edilen hedeflerin tek tek yok edildiği SİHA kameralarına yansıdı.
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