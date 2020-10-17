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Son dakika: Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Ermenistan'a savaş meydanında cevap vereceğiz

Cumhurbaşkanı Aliyev, "Bu namert hareketler Azerbaycan halkının iradesini kıramayacak. Biz hiçbir zaman sivillere saldırmayacağız. 'a savaş meydanında cevap vereceğiz." dedi. Aliyev, Fuzuli şehrini işgalden kurtardıklarını açıkladı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 17.10.2020 Güncelleme Tarihi: 17.10.2020
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Son dakika: Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Ermenistan'a savaş meydanında cevap vereceğiz

Ermenistan'ın alçak saldırısı sonrası Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Aliyev'in açıklamlarından öne çıkanlar:

Roketle ateş açmak cinayettir. Ve onlar bu cinayette mes'uliyet taşıyacaklardır.

Bizse onların meydanını dövüş meydanında vereceğiz.

Bizim öz amacımız var. Bu amaç çerçevesinde tüm Azerbaycan birleşmiştir.

Azerbaycan ordusu düşmanları kovuyor.

Çatışma meydanında tam üstünlüğü elde ettik.

Son dakika: Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Ermenistana savaş meydanında cevap vereceğiz SON DAKİKA: AZERBAYCAN CUMHURBAŞKANI ALİYEV: ERMENİSTAN'A SAVAŞ MEYDANINDA CEVAP VERECEĞİZ

BU NAMERT HAREKETLER AZERBAYCAN HALKININ İRADESİNİ KIRAMAZ
Bu bir daha Ermenistan rehberliğinin faşist mahiyetini gösteriyor. Bizim şehirlerimiz ateşe maruz kaldı. Her gün diğer şehirlere Ermenistan ateş açıyor. Ve bu ateş neticesinde vatandaşlarımız ölüyor, yaralanıyor.

Ancak bu namert hareketler Azerbaycan halkının iradesini kıramaz.

Biz dövüş meydanında tam üstünlüğü elde ettik.

BUGÜN DE ONLARA KAÇAK YOLLARLA SİLAHLAR GÖNDERİLİYOR
Bu kadar silah... Ermenistan'ın devlet bütçesi de belli. Hangi şekilde bu silahlar alınıyor?

Kim onları silahlandırıyor? Bugün de onlara kaçak yollarla silahlar gönderiliyor.

Bu sorulara biz cevap istiyoruz, eminim ki bu cevapları alacağız.

FUZULİ KENTİYLE BİRLİKTE 7 KÖYÜMÜZ İŞGALDEN KURTARILMIŞTIR
Fuzuli kentiyle birlikte 7 köyümüz işgalden kurtarılmıştır.

Bazıları hesap ediyorlardı ki Fuzuli şehrini işgalden azad etmek mümkün değil. Aylar lazım olacak denilirdi. Ancak muzaffer Azerbaycan ordusu, bunun üstesinden gelebildi.

Bu insanlığa karşı cinayettir. Biz onların cezasını vereceğiz. Onlar en ağır cezaya layıktır.

Gel Fuzuli'ye. Oturmuşsun Erivan'dan beyanatlar veriyorsun. Korkuyorsun, korkacaksın. Azerbaycan halkını tehdit eden de, Karabağ Ermenistan'dır diyen kime güveniyordu?

Bize kan dökmek değil, toprak lazımdır.

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