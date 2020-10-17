Son dakika: Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Ermenistan'a savaş meydanında cevap vereceğiz

Ermenistan'ın alçak saldırısı sonrası Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Aliyev'in açıklamlarından öne çıkanlar:

Roketle ateş açmak cinayettir. Ve onlar bu cinayette mes'uliyet taşıyacaklardır.

Bizse onların meydanını dövüş meydanında vereceğiz.

Bizim öz amacımız var. Bu amaç çerçevesinde tüm Azerbaycan birleşmiştir.

Azerbaycan ordusu düşmanları kovuyor.

Çatışma meydanında tam üstünlüğü elde ettik.

BU NAMERT HAREKETLER AZERBAYCAN HALKININ İRADESİNİ KIRAMAZ

Bu bir daha Ermenistan rehberliğinin faşist mahiyetini gösteriyor. Bizim şehirlerimiz ateşe maruz kaldı. Her gün diğer şehirlere Ermenistan ateş açıyor. Ve bu ateş neticesinde vatandaşlarımız ölüyor, yaralanıyor.

Ancak bu namert hareketler Azerbaycan halkının iradesini kıramaz.

Biz dövüş meydanında tam üstünlüğü elde ettik.

BUGÜN DE ONLARA KAÇAK YOLLARLA SİLAHLAR GÖNDERİLİYOR

Bu kadar silah... Ermenistan'ın devlet bütçesi de belli. Hangi şekilde bu silahlar alınıyor?

Kim onları silahlandırıyor? Bugün de onlara kaçak yollarla silahlar gönderiliyor.

Bu sorulara biz cevap istiyoruz, eminim ki bu cevapları alacağız.

FUZULİ KENTİYLE BİRLİKTE 7 KÖYÜMÜZ İŞGALDEN KURTARILMIŞTIR

Fuzuli kentiyle birlikte 7 köyümüz işgalden kurtarılmıştır.

Bazıları hesap ediyorlardı ki Fuzuli şehrini işgalden azad etmek mümkün değil. Aylar lazım olacak denilirdi. Ancak muzaffer Azerbaycan ordusu, bunun üstesinden gelebildi.

Bu insanlığa karşı cinayettir. Biz onların cezasını vereceğiz. Onlar en ağır cezaya layıktır.

Gel Fuzuli'ye. Oturmuşsun Erivan'dan beyanatlar veriyorsun. Korkuyorsun, korkacaksın. Azerbaycan halkını tehdit eden de, Karabağ Ermenistan'dır diyen kime güveniyordu?

Bize kan dökmek değil, toprak lazımdır.