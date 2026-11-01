Dizilerden etkilendiler, gerçek Kayı Obası kurdular! Ankara'da tarihe yolculuk

Ankara'nın Çubuk ilçesine bağlı Aşağı Çavundur Mahallesi'nde girişimciler Mehmet Karapınar ve Harun Reşit Şeker tarafından 5 bin metrekarelik alanda Kayı Obası kuruldu. Osmanlı ve Türk tarihini konu alan dizilerden ilham alınarak hayata geçirilen projede kıl çadırlar, geleneksel otağlar, at biniciliği ve okçuluk alanları yer alıyor. İki girişimci, Türk kültürünü ve tarihini genç nesillere yaşayarak tanıtmayı ve gelecek kuşaklara aktarmayı hedefliyor. A Haber muhabiri Burcu Özüduru ve kameraman Uğur Koçak, obayı görüntüleyerek detayları aktardı.