Tekirdağ Uçmakdere'de geleneksel yaşam! Kış hazırlıkları imeceyle yapılıyor

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesine bağlı Uçmakdere köyünde geleneksel yaşam tüm güzelliğiyle sürüyor. Bir yanda kışlık yufkalar açılırken diğer yanda üzüm bağlarından elde edilen ürünler pekmeze dönüşüyor. Köyün kadınları yöresel türküler eşliğinde çalışırken imece kültürü ve komşuluk dayanışması da yaşatılıyor. 330 yıllık çınarıyla dikkat çeken Uçmakdere, doğal yaşamın izlerini taşıyor. A Haber muhabiri Müzeyyen Yılmaz, köyde yaşatılan gelenekleri, imece kültürünü ve doğal üretim süreçlerini görüntüledi.