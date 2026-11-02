Başkan Erdoğan Güney Kore'de! İşte masadaki konular

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung'un daveti üzerine Seul'e gitti. 1-4 Kasım tarihlerini kapsayan ziyaret kapsamında savunma sanayisi, ekonomi ve enerji başta olmak üzere ikili ilişkilerin ele alınması bekleniyor. Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Erdoğan'a, “Hoş geldiniz, Sayın Cumhurbaşkanı!” sözleriyle seslendi. A Haber muhabiri Mehmet Zeybek, Başkan Erdoğan'ın Güney Kore ziyaretine ilişkin son gelişmeleri ve Seul'deki temasların detaylarını aktardı.