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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Ankara’da! Lavrov ve Bakan Çavuşoğlu’ndan flaş açıklamalar

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Giriş: 07.04.2023 13:09
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rus mevkidaşı Sergey Lavrov Ankara'da önemli açıklamalarda bulunuyor. Çavuşoğlu burada yaptığı konuşmada "Sergey ile bugün tahıl koridoru meselesini de ele aldık. Anlaşmanın devam etmesine önem veriyoruz. Dünya gıda krizinin azaltılması bakımından da önem arz ediyor bu anlaşma." dedi. Suriye ile normalleşme sürecini değerlendiren Bakan Çavuşoğlu, "Bugün diğer bölgesel meseleleri de ele aldık, özellikle Suriye'yi konuştuk. Bir iki toplantıda meselelerin çözülemeyeceğini biliyoruz ama görüşmelerin devam etmesinde fayda var." dedi. Lavrov, “İsrail’in saldırıları bölgede gerginliği artırıyor” ifadelerini kullandı.
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