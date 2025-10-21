21 Ekim 2025, Salı
'Rüşveti ver' ihaleyi al' sistemi...
CHP’li belediyeleri haraca bağlayan Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik hazırlanan iddianamenin detayları ortaya çıktı. Aktaş’ın, aralarında 7 belediye başkanının da bulunduğu bazı kişilere rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği öne sürüldü. 578 sayfalık iddianamede, örgütün belediye ihalelerini kontrol altına alıp menfaat sağladığına dair çarpıcı tespitler yer aldı.