Rus lider Putin, Başkan Erdoğan’ı 1 dakika bekledi

İran tarihi bir zirveye ev sahipliği yaptı. Türkiye, Rusya ve İran liderleri başkent Tahran'da bölgeyi ilgilendiren çok önemli meseleleri masaya yatırdı. Zirve kapsamında Başkan Erdoğan ile Rusya lideri Putin yüz yüze görüştü. Görüşme öncesi Putin, Başkan Erdoğan'ı yaklaşık 1 dakika ayakta bekledi. Putin’in bekleme anı kameralara yansıdı.

İran'da gerçekleşen Başkan Erdoğan ve Rus lider Vladimir Putin'in görüşmesi kritik konuların ele alındığı zirve olarak tarihteki yerini aldı.

İKİ LİDERDEN SAMİMİ FOTOĞRAFLAR

Rusya-Ukrayna savaşı sonrası ilk kez yüz yüze görüşme olarak bir ilki de barından zirvede Başkan Erdoğan ve Putin'in samimi açıklamaları ve ortaya serdikleri net fotoğraflarla kendini ispatladı.





ERDOĞAN-PUTİN GÖRÜŞMESİ

Başkan Erdoğan, Astana Üçlü Zirvesi kapsamında İran'da bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi.

İki liderin Rusya-Ukrayna savaşının başladığı günden bu yana ilk yüz yüze görüşmesi, Tahran Uluslararası Konferans Salonu'nda gerçekleşti.

Baş başa görüşme öncesi salona girişte el sıkışarak basın mensuplarına görüntü veren iki lider, kısa birer konuşma yaptı.

Konuşmasına teşekkürlerini ileterek başlayan Erdoğan, yüz yüze görüşmedikleri süreç içinde Rusya ile diplomasiyi telefonla sürdürdüklerini hatırlattı.

Bugün de Astana formatında bir araya gelinmesinin çok büyük bir avantaj olduğunu vurgulayan Başkan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Dışarıda da dostları gördük. Gerçekten bugün yoğun bir gündemi sizlerle paylaşacağız. İnanıyorum ki bu süreç içerisinde hakikaten arabuluculuk formatında da Rusya'nın yaklaşım tarzı olumlu istikamette sürüyor. Son İstanbul görüşmelerinde de Rus heyetinin yaklaşım tarzı çok olumluydu. Buradan alacağımız netice, tüm dünyayı da olumlu etkileyecektir. Ben şahsım, heyetim adına teşekkür ediyorum. Görüşmelerimizin verimli geçeceğini umuyorum."

PUTİN'DEN TEŞEKKÜR

Rusya Devlet Başkanı Putin, Başkan Erdoğan'a Karadeniz üzerinden tahıl ihracatı ve gıda problemleri konusunda arabuluculuk çabalarından dolayı teşekkür etti.

PUTİN: TÜM SORUNLAR HENÜZ ÇÖZÜLMEDİ. ANCAK İLERİ YÖNDE BİR HAREKET OLDUĞU GERÇEĞİ OLUMLU

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin basına açık kısmında yaptığı açıklamada, "Karadeniz üzerinden tahıl ihracatı konusunda müzakere için bir platform oluşturduğunuz ve arabuluculuk çabalarınız için teşekkür ederim. Tüm sorunlar henüz çözülmedi. Ancak ileri yönde bir hareket olduğu gerçeği olumlu" dedi.

Putin, "Sayın Başkan sizi gördüğüme sevindim. Yaklaşık 1 yıldır görüşmüyoruz" ifadelerine yer verdi.

Putin'in bu sözlerine karşılık veren Başkan Erdoğan ise, "Sık sık telefonda görüşüyoruz" diye konuştu.

Açıklamalarına devam eden Putin, "İlişkilerimiz her durumda gelişiyor. Çok önemli bir hızda ticari ciromuz artıyor. Astana Zirvesi öncesinde ikili görüşme fırsatı bulduğumuz için mutluyum. Elbette birçok soru var. Karadeniz üzerinden tahıl ihracatı konusunda müzakere için bir platform oluşturduğunuz ve arabuluculuk çabalarınız için teşekkür ederim. Tüm sorunlar henüz çözülmedi. Ancak ileri yönde bir hareket olduğu gerçeği olumlu" ifadelerini kullandı.

"SURİYE'DEKİ YERLEŞİME DAİR BİRÇOK SORUN VAR"

Suriye konusunda da Başkan Erdoğan'a görüşlerini aktaran Putin, "Tabii ki Suriye'deki yerleşime dair birçok sorun var. Ancak gelecek vaat eden büyük ikili projeler de ilerliyor ve gelişiyor. Tabii ki bir diğer önemli görüşmemiz Dağlık Karabağ sorununun çözümü. Geçtiğimiz günlerde Hazar Zirvesi'nde, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştüm ve size kocaman bir selam getirdim" dedi.

ERDOĞAN İLE PUTİN'İN GÖRÜŞMESİ SONA ERDİ



Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Astana Üçlü Zirvesi marjında İran'da bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesi sona erdi.

Tahran Uluslararası Konferans Salonu'ndaki baş başa görüşme, yaklaşık 1 saat sürdü.

Başkan Erdoğan ile Putin en son 29 Eylül 2021'de Rusya'nın Soçi kentinde yüz yüze görüşmüştü.

PUTİN, BAŞKAN ERDOĞAN'I 1 DAKİKA BEKLEDİ

Basına kapalı gerçekleşen görüşme öncesi Rus lider Putin, Başkan Erdoğan'ı yaklaşık 1 dakika ayakta bekledi.

Putin'in bekleme anı kameralara yansıdı.