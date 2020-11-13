Rus heyet Dağlık Karabağ için Ankara'da

Karabağ'daki ateşkes sonrasında yapılacak çalışmalar hakkında teknik görüşmelerde bulunacak 20 kişilik Rus heyetin bugün Ankara'ya geldi.Türk-Rus heyetleri arasındaki Dağlık Karabağ konusunun görüşüleceği çalışma yemeği başladı. Yemekten sonra heyet Milli Savunma Bakanlığı’na geçecek. Detayları A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı.

Karabağ'daki ateşkes sonrasında yapılacak çalışmalar kapsamında Rusya'dan geniş katılımlı heyet bugün Ankara'ya geldi.

20 KİŞİLİK EKİP TÜRKİYE'DE

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya'dan geniş katılımlı bir heyetin bugün Ankara'ya geleceğini ve Karabağ'daki ateşkes sonrasında yapılacak çalışmalar hakkında teknik görüşmeler yapılacağını açıklamıştı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Rusya'dan gelen 20 kişilik ekip, bugün Türkiye'ye geldi.

İŞTE MASADAKİ KONULAR

İlk olarak Dışişleri Bakanlığında görüşmeler yapan heyet, öğleden sonra Milli Savunma Bakanlığına geçerek teknik görüşmelere katılacak.

Askeri üst düzey heyetlerin yapacağı toplantılarda, anlaşma kapsamında taktik ve teknik olarak hangi tarafın nerede duracağı, kaç kişi olacağı, hangi faaliyetleri yürüteceği gibi konular ele alınacak.