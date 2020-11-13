13 Kasım 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Rus heyet Dağlık Karabağ için Ankara'da

Rus heyet Dağlık Karabağ için Ankara'da

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.11.2020 13:12
Güncelleme:13.11.2020 13:14
Karabağ'daki ateşkes sonrasında yapılacak çalışmalar hakkında teknik görüşmelerde bulunacak 20 kişilik Rus heyetin bugün Ankara'ya geldi.Türk-Rus heyetleri arasındaki Dağlık Karabağ konusunun görüşüleceği çalışma yemeği başladı. Yemekten sonra heyet Milli Savunma Bakanlığı’na geçecek. Detayları A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı.

Karabağ'daki ateşkes sonrasında yapılacak çalışmalar kapsamında Rusya'dan geniş katılımlı heyet bugün Ankara'ya geldi.

20 KİŞİLİK EKİP TÜRKİYE'DE
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya'dan geniş katılımlı bir heyetin bugün Ankara'ya geleceğini ve Karabağ'daki ateşkes sonrasında yapılacak çalışmalar hakkında teknik görüşmeler yapılacağını açıklamıştı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Rusya'dan gelen 20 kişilik ekip, bugün Türkiye'ye geldi.

İŞTE MASADAKİ KONULAR
İlk olarak Dışişleri Bakanlığında görüşmeler yapan heyet, öğleden sonra Milli Savunma Bakanlığına geçerek teknik görüşmelere katılacak.

Askeri üst düzey heyetlerin yapacağı toplantılarda, anlaşma kapsamında taktik ve teknik olarak hangi tarafın nerede duracağı, kaç kişi olacağı, hangi faaliyetleri yürüteceği gibi konular ele alınacak.

Kılıçdaroğlu'nu dinlemedi! Ekonomi bahane tur şahane
Kılıçdaroğlu'nu dinlemedi! Ekonomi bahane tur şahane
Rus heyet Dağlık Karabağ için Ankara'da
Rus heyet Dağlık Karabağ için Ankara'da
Millet İttifakı'nda anayasa çatlağı!
Millet İttifakı'nda anayasa çatlağı!
Taş üstünde taş kalmadı! Kar kefen oldu
Taş üstünde taş kalmadı! Kar kefen oldu
Tekirdağ'da sancak töreni! Başkan Erdoğan'dan flaş mesajlar
Tekirdağ'da sancak töreni! Başkan Erdoğan'dan flaş mesajlar
PKK'lı terörist böyle yakalandı
PKK'lı terörist böyle yakalandı
Rus heyetle hangi konular görüşülecek?
Rus heyetle hangi konular görüşülecek?
İYİ Parti HDP ile anayasa hazırladı mı?
İYİ Parti HDP ile anayasa hazırladı mı?
İşte CHP ve İYİ Parti'nin 'evet' dediği Anayasa taslağı!
İşte CHP ve İYİ Parti'nin 'evet' dediği Anayasa taslağı!
Ermenistan evleri yakıyor
Ermenistan evleri yakıyor
Canlı yayına damga vurdu! HDP ile ilgili bomba sözler
Canlı yayına damga vurdu! HDP ile ilgili bomba sözler
Türkiye'nin nadir projelerinden!
Türkiye'nin nadir projelerinden!
Daha Fazla Video Göster