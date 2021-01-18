Rothschild ailesi için çalışan aşçı Emine Gülşen Sarıcan'dan A Haber'e çarpıcı açıklamalar

Dünyanın en zenginleri arasında yer alan Edmond de Rothschild'in tek varisi Benjamin de Rothschild, kalbine yenik düştü. Ani ölüm sonrası gözler dünyanın en zengin ailelerinden Rothschild ailesine çevrildi. Rothschild ailesinin aşçısı Emine Gülşen Sarıcan dünyaya yön veren ailenin sırlarını deşifre etti. İlk kez A Haber'e konuşan Sarıcan, ailenin aşçılık görevinden ayrılmak istemesiyle kendisine zorluk çıkarıldığını ifade etti. Sarıcan, "Bana bizimle bir kere çalışan artık başkasıyla çalışamaz dediler" ifadelerini kullandı. Emine Gülşen Sarıcan, Rothschild ailesi ile ilk tanıştığı andan itibaren neler yaşadı. İşte A Haber’in merak uyandıran o röportajı…

Dünyanın en zenginleri arasında yer alan Edmond de Rothschild'in tek varisi Benjamin de Rothschild, kalbine yenik düştü.

Ani ölüm sonrası gözler dünyanın en zengin ailelerinden Rothschild ailesine çevrildi. Rothschild ailesinin aşçısı Emine Gülşen Sarıcan dünyaya yön veren ailenin sırlarını deşifre etti.





İLK KEZ A HABER'E KONUŞTU

İlk kez A Haber'e konuşan Sarıcan, ailenin aşçılık görevinden ayrılmak istemesiyle kendisine zorluk çıkarıldığını ifade etti.

Sarıcan, "Bana bizimle bir kere çalışan artık başkasıyla çalışamaz dediler" ifadelerini kullandı.

Emine Gülşen Sarıcan'ın açıklamaları şöyle;

"2016 yılında gizemli bir telefonla Monaco'da esrarengiz bir aileye yemek yapmam için çağrıldım.

Malikanenin girişindeki garaj İstanbul'da en az 4 lüks araba galerisine bedeldi.

Evin patronu benimle Türkçe konuştu çok şaşırdım.

Türkçe bana yemekte mantı yapmamı söyledi.

Bana bizimle bir kere çalışan artık başkasıyla çalışamaz dedi.

Patronun babasının parmağında aslan amblemli yüzük vardı.

Patronun babası da benimle Türkçe konuştu soğan çorbası istedi.

Ailenin Rothschild ailesi olduğunu dönüş yolunda internette araştırarak öğrendim."