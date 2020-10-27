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Erkan Tan: Macron, Rothschild adlı siyonist yahudi ailesinin Fransa’daki memuru

A Haber Spikeri , Cumhurbaşkanı ’un laiklik konusunda iki yüzlü olduğunu ifade etti. Hristiyanlar ve Yahudiler ile Müslümanlar arasında çifte standart sergilediğini belirterek, “Onlar İslam’a ve Müslümanlar’a karşı laikler.” dedi.

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Giriş Tarihi: 27.10.2020 Güncelleme Tarihi: 27.10.2020
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Erkan Tan: Macron, Rothschild adlı siyonist yahudi ailesinin Fransa’daki memuru

İşte A Haber Spikeri 'ın açıklamaları:

"Laiklik konusunda son derece etkili bir inanç sergileyenler var ya, onlar Hristiyanlar'a ve Yahudiler'e karşı laik değiller.

Erkan Tan: Macron, Rothschild adlı siyonist yahudi ailesinin Fransa’daki memuru ERKAN TAN: MACRON, ROTHSCHİLD ADLI SİYONİST YAHUDİ AİLESİNİN FRANSA’DAKİ MEMURU

İslam'a ve Müslümanlara karşı laikler. Hristiyanlığın ve Yahudilerin değerleriyle asla dalga geçip hakaret etmezler, edemezler.

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Hele Macron, Rothschild adlı Siyonist, Yahudi ailesinin Fransa'daki memuru… Yahudilerle ilgili hakaret içeren tavırlar, sözler sergileyemez.

Onlar İslam'a ve Müslümanlara karşı laikler! Tıpkı Türkiye'dekiler gibi. Türkiye'dekiler de laikliği onlardan öğrendiler."

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