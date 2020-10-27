Erkan Tan: Macron, Rothschild adlı siyonist yahudi ailesinin Fransa’daki memuru
A Haber Spikeri Erkan Tan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un laiklik konusunda iki yüzlü olduğunu ifade etti. Hristiyanlar ve Yahudiler ile Müslümanlar arasında çifte standart sergilediğini belirterek, “Onlar İslam’a ve Müslümanlar’a karşı laikler.” dedi.
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İşte A Haber Spikeri Erkan Tan'ın açıklamaları:
"Laiklik konusunda son derece etkili bir inanç sergileyenler var ya, onlar Hristiyanlar'a ve Yahudiler'e karşı laik değiller.
İslam'a ve Müslümanlara karşı laikler. Hristiyanlığın ve Yahudilerin değerleriyle asla dalga geçip hakaret etmezler, edemezler.
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Hele Macron, Rothschild adlı Siyonist, Yahudi ailesinin Fransa'daki memuru… Yahudilerle ilgili hakaret içeren tavırlar, sözler sergileyemez.
Onlar İslam'a ve Müslümanlara karşı laikler! Tıpkı Türkiye'dekiler gibi. Türkiye'dekiler de laikliği onlardan öğrendiler."