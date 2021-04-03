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Resmi Gazete'de yayımlandı! 13 ülkeye yeni büyük elçi ataması
Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle, 10 ülkenin büyükelçisi merkeze alındı, 13 ülkeye büyükelçi ataması yapıldı. Azerbaycan Büyükelçisi Erkan Özoral merkeze alındı, yerine Cahit Bağcı atandı. İşte diğer atama kararları...
Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle, 10 ülkenin Büyükelçisi merkeze alındı, 13 ülkeye Büyükelçi ataması yapıldı.
Azerbaycan Büyükelçisi Erkan Özoral merkeze alındı, yerine Cahit Bağcı atandı. İşte diğer atama kararları...
İşte Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararları:
Azerbaycan Büyükelçisi Erkan Özoral merkeze alındı, yerine Cahit Bağcı atandı.
İtalya Büyükelçisi Murat Salim Esenli Merkeze alındı, yerine Ömer Gücük atandı.
Irak Büyükelçisi Fatih Yıldız Merkeze yerine Ali Rıza Güney atandı.
Polonya Büyükelçisi Tahsin Tunç Üğdül merkeze Cengiz Kamil Fırat atandı.
İspanya Büyükelçiliğine Burak Akçapar atandı.