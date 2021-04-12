Ramazan'da tam kapatma gelecek mi? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı!

Türkiye'de vaka sayıları hızla artışını sürdürürken Ramazan ayı başlamadan önce düzenlenen Bilim Kurulu toplantısı kritik düzeyde önemli hale geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ülke genelindeki vaka artışları ve tedbirlerin değerlendirildiği toplantının ardından canlı yayında son dakika açıklamalarında bulundu. Peki Ramazan ayında tam kapanma olacak mı? Ek tedbirler alınacak mı? Yüz yüze eğitim durdurulacak mı? Hangi aşıdan kaç doz alınacak? Hangi iller yoğun bakım doluluğunda sorun yaşıyor? İşte alınan kararlar...