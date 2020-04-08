08 Nisan 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Ramazan'da camiler açık olacak mı? Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş A Haber'de yanıtladı!
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
08.04.2020

Ramazan'da camiler açık olacak mı? Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş A Haber'de yanıtladı!

A Haber'e konuk olan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, ‘Ramazan'da camiler açık olacak mı?’ sorusuna ‘Cemaatle namaza ara verdik. Bu salgın sürdüğü sürece Ramazan'da da teravih namazları kılınmayacak’ diye yanıt verdi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, A Haber Arka Plan'da Kerim Ulak'ın konuğu oldu. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, merak edilen "Ramazan'da camiler açık olacak mı?" sorusuna da yanıt.

Erbaş, şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi burada önemli olan cemaatle namazın kılınmamasıdır. Biz 15 gün önce camilerimi cemaatle namaza kapattı. Ferdi olarak gündüz camiler ziyaret edilebilir. Ancak cemaatle namaz söz konusu değil. Koronavirüs salgını sürdüğü sürece Ramazan'da da teravih namazları kılınmayacak. Teravih namazı evde kılınacak"

Evlerin mescit haline getirilmesi gerektiğini vurgulayan Erbaş, "Çocuğumuzla teravih namazı kılabiliriz. Namazlarımızı kılabiliriz. Fertlerde karantina yoksa 2-3 kişi cemaatte yapabiliriz." ifadelerini kullandı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Ramazan'da camiler açık olacak mı?
Ramazan'da camiler açık olacak mı?
Varank: Covid-19'a karşı, aşı ve ilaç geliştirmek için...
Varank: Covid-19'a karşı, aşı ve ilaç geliştirmek için...
Türkiye'den 5 ülkeye yardım
Türkiye'den 5 ülkeye yardım
511 Türk Afyonkarahisar'da karantinaya alındı
511 Türk Afyonkarahisar'da karantinaya alındı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamıştı! İşte illere göre koronavirüs yoğunluk haritası
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamıştı! İşte illere göre koronavirüs yoğunluk haritası
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste son vaka sayısını açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste son vaka sayısını açıkladı
Bakan Fahrettin Koca'dan 2 hastane hakkında açıklama
Bakan Fahrettin Koca'dan 2 hastane hakkında açıklama
Bakan Albayrak: 4,4 milyon aile 1000 lira nakdi yardım...
Bakan Albayrak: 4,4 milyon aile 1000 lira nakdi yardım...
Esenyurt'ta binada patlama! Bina sakinleri o anları anlattı
Esenyurt'ta binada patlama! Bina sakinleri o anları anlattı
Boş kalan sokakları o hayvanlar bastı
Boş kalan sokakları o hayvanlar bastı
TBMM Genel Kurulu oturumu maske ile başladı
TBMM Genel Kurulu oturumu maske ile başladı
Bakan Akar'dan talimat! Orduevleri...
Bakan Akar'dan talimat! Orduevleri...
Daha Fazla Video Göster