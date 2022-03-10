Putin ve Zelenskiy görüşecek mi? Antalya’daki tarihi zirve sonrası Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’dan flaş açıklamalar

Son dakika haberi... Antalya'da gerçekleşen üçlü tarihi zirvenin ardından Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov açıklamalarda bulundu. "Ukrayna’yı tercihe zorlayan Batı bu çatışmaya neden oldu" ifadelerini kullanan Lavrov, "Bize tehdit olmayan, silahtan arınmış Ukrayna istiyoruz" dedi. Lavrov, olası Putin-Zelenskiy görüşmesiyle ilgili "Bugün ele aldık. Putin her zaman Zelenskiy ile görüşmeye hazır" ifadelerini kullandı. "Nükleer savaş çıkar mı?" sorusuna "Buna inanmıyorum, böyle bir şey olacağını düşünmüyorum." yanıtını verdi. Lavrov, yaptırımlarla ilgili de “Yaptırım konusunu çözeceğiz Batı’ya bağımlı olmayacağız” şeklinde konuştu.

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