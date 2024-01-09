Provokatif saldırının perde arkası ne? Hukukçu Pınar Hacıbektaşoğlu A Haber'de anlattı

Fatih Camii İmamı ile cami cemaatinden Bilal Erdem yatsı namazı sonrası bıçaklı saldırıya uğradı. Yaralıların tedavisi devam ediyor. Olayın perde arkası ne? Hukukçu Pınar Hacıbektaşoğlu, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN