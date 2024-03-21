Propaganda serbestliği kısıtlandı! Seçim yasakları bugün başladı

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için propaganda serbestliği ve bazı seçim yasakları başladı. Bugünden itibaren kamuoyu araştırmaları, anketler, tahminler, mini referandum gibi adlarla vatandaşın oyunu etkileyecek biçimde yayın yapılamayacak. Propaganda serbestliği 30 Mart saat 18.00'de, seçim yasakları 31 Mart saat 23.59'da sona erecek.

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