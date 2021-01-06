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PKK/YPG destekçisi McGurk Ortadoğu’daki görevine geri dönüyor! Uzman isimden A Haber'de çarpıcı değerlendirme: Obama dönemi yeniden karşımızda

A Haber
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Giriş: 06.01.2021 15:46
ABD Başkanı Joe Biden'ın, Türkiye karşıtı ve PKK sempatizanı, ABD'nin DEAŞ'la mücadele eski özel temsilcisi Brett McGurk'e, ulusal Güvenlik Konseyi'nde görev vereceği iddia edildi. New York Times'ın haberine göre McGurk, Ulusal Güvenlik Konseyi'nde 'Orta doğu ve Afrika Müdürü' olarak görev alacak. McGurk, görev yaptığı dönemde terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG'nin sözde komutanlarından birinden plaket bile almıştı.Bu atama ne anlama geliyor? Yeni dönemde Türkiye-ABD ilişkilerini de şekillendirecek bir atama mı? ABD yeni yönemde bölgede özellikle terör örgütü PKK ile nasıl bir yol izleyecek? Emekli Kurmay Albay Gürsel Tokmakoğlu konuyla ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu. Tokmakoğlu, "Obama dönemi burada yeniden belirgin bir şekilde karşımızda duruyor." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın, Türkiye karşıtı ve PKK sempatizanı, ABD'nin DEAŞ'la mücadele eski özel temsilcisi Brett McGurk'e, ulusal Güvenlik Konseyi'nde görev vereceği iddia edildi. New York Times'ın haberine göre McGurk, Ulusal Güvenlik Konseyi'nde 'Orta doğu ve Afrika Müdürü' olarak görev alacak. McGurk, görev yaptığı dönemde terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG'nin sözde komutanlarından birinden plaket bile almıştı.Bu atama ne anlama geliyor? Yeni dönemde Türkiye-ABD ilişkilerini de şekillendirecek bir atama mı? ABD yeni yönemde bölgede özellikle terör örgütü PKK ile nasıl bir yol izleyecek? Emekli Kurmay Albay Gürsel Tokmakoğlu konuyla ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.

OBAMA DÖNEMİ YENİDEN KARŞIMIZDA

Emekli Kurmay Albay Gürsel Tokmakoğlu, "Biz 2015 yılında McGurk'un atandığını biliyoruz fakat o günün koşulları içerisinde bir Obama Doktrini diye Ortadoğu'da daha ABD'nin farklı bir yönteme girdiğini gördük. DAEŞ'i o dönemde gördük, YPG'yi CENTKOM'un YPG'yi oluşturma çabası yani PKK ve YPG'den SDG'ye dönüştürmek siyasallaştırmak bütün bunlar projeydi. Vekalet savaşlarının esasını bu Obama Doktrini oluşturuyordu. Tabi o dönemin başkan yardımcısı Joe Biden bugün başkan oluyor. Bütün bu ekip arada bir Trump'ın olduğu dönemi işaret edersek ne yaptıysa Trump tersini yapmaya çalıştı. Bununla ilgili olarak da birçok görevliyi görevinden el çekmesi için Trump mücadele etmişti. Dış politikasını kendi eşitleriyle konuşurken de içeride bazı sorunlar var diye de hep anlatırdı. Obama dönemi burada yeniden belirgin bir şekilde karşımızda duruyor." ifadelerini kullandı.

ABDnin seçilmiş Başkanı Joe Biden Türkiyeye karşı PKK/YPGyi destekleyen McGurku kadrosuna katıyor ABD'NİN SEÇİLMİŞ BAŞKANI JOE BİDEN TÜRKİYE'YE KARŞI PKK/YPG'Yİ DESTEKLEYEN MCGURK'U KADROSUNA KATIYOR
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