PKK'ya maket uçakları hangi ülke verdi? Bu saldırılarla ne hedeflendi? Abdullah Ağar A Haber canlı yayınında anlattı

Diyarbakır, Batman ve Şırnak'ta maket uçaklarla saldırı girişiminin ardında hangi ülke ve ülkeler var? PKK taktik mi değiştirdi? Maket uçakları terör örgütü PKK'ya hangi ülke veriyor? Bir maket uçağın maliyeti ne kadar ve bu uçaklarla hangi tür patlayıcılar taşınabiliyor? Bu saldırı girişimleriyle ne hedefleniyor? Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar A Haber canlı yayınında tüm bu sorulara yanıt verdi. İşte son dakika gelişmesinin ayrıntıları...

PKK terör örgütünün son günlerde artan maket uçakla saldırı girişiminin perde arkasını Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, A Haber canlı yayınında anlattı.

Terör örgütünün Türkiye'de yapılan operasyonlar sonrası sıkıştığını ve bu tür eylemlere başvurduğunu söyleyen Ağar, bu girişimlerle toplumda korku, baskı ve güvensizlik üretmeye çalışıldığını belirtti.

Saldırı girişimlerinde şehit verilmediğine dikkat çeken Ağar, "Yaralılarımız oldu dönem dönem ama ALLAH'a çok şükür şehit vermedik. Elektronik harp karşı tedbirlerinde dünyada ilk 3'teyiz. Irak, Libya ve Karabağ'da bu gelişmiş elektronik harp tekniklerimiz büyük üstünlük sağlmamıza neden oldu" ifadelerini kullandı.

PKK'YA MAKET UÇAKLARI KANADA MI VERDİ?

Ağar, 'PKK terör örgütüne maket uçakları Kanada mı verdi?' sorusuna yanıt verdi. Bunu net olarak söylemenin mümkün olamayacağını belirten Terör ve Güvenlik Uzmanı Ağar, "Terör örgütü adı geçen ülkeden temin edebileceği gibi, dünyanın herhangi bir ülkesinden çok rahatlıkla temin edebilir. Özellikle Çin menşei olanlar bu işte çok revaçta görünüyor. Ama kaliteli daha pahalı daha vuruş kabiliyeti üstün olan sistemler için bu işi daha iyi üreten ülkelere yönelmesi gerekiyor ki onlardan birisi de Kanada'dır. Bu tip uçakların maliyeti 10 bin lirayı buluyor.

"SALDIRILAR SURİYE MENŞEİLİ"

Dün maket uçakla yapılan saldırı girişimiyle ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atan Ağar, "Terör örgütü bu maket uçaklarla devletlerin ordularında mevcut olan patlayıcıları kullanıyor. C-3 C-4 C-6 gibi hassas ve kuvvetli patlayıcıları kullanıyorlar. Burada zaten bir iz, işaret var. Dün yapılan saldırılar Suriye menşeili olduğu görünüyor. Neden izin verdiniz? Oradan bir saldırı olmayacaktı? Çok manidar! PKK'nın türevi işbirliği yaptığı örgütler var, Diyarbakır saldırısında bunu görüyoruz." ifadelerini kullandı.