PKK'nın yıktığı okullar yeniden yapıldı

Terör örgütü PKK'nın harabeye çevirdiği Mardin Nusaybin yeniden ayağa kaldırıldı. İlçede teröristlerin tahrip ettiği okulların yerine 8 yeni ve modern okul binası yapıldı.

Teröristlerin yakıp yıktığı 8 okul yeniden yapıldı.

Terör örgütü PKK'nın Güneydoğu'da çukur terörünü uygulamak istediği kentlerden biride Mardin Nusaybin'di.

5 yıl önce ilçe PKK'lı teröristlerden temizlendi.

Sosyal yaşamın canlandığı, ilçede modern konutlar ve iş yerleri yapılarak sahiplerine teslim edildi.

İlçede hasar gören okulların yerine de bir bir yenileri inşa ediliyor.

Toplam 9 okulun yıkıldığı, 22 okulun tahrip edildiği Nusaybin'e geçen yıl 3, bu yıl da 5 okul binası kazandırılarak ilçe milli eğitim müdürlüğüne teslim edildi.

Okullarımızın içerisinde spor tesisleri, kütüphaneler, atölyeler yer alıyor.