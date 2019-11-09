09 Kasım 2019, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
09.11.2019

PKK'nın 'tecavüz üssü' Kandil! Kadın terörist PKK'nın kirli yüzünü anlattı |Video

Terör örgütü PKK/YPG'nin kandırıp dağa kaçırdığı kız çocukları ile kadın teröristler kamplarda taciz, tecavüz ve infazlarla karşı karşıya kalıyor. Bugüne kadar binden fazla kadın kaçarak güvenlik güçlerine teslim oldu, kaçamayanlar da kurtuluşu intiharda buluyor.

Kandırılarak, tehdit edilerek dağa kaçırılıyor, her türlü insalık dışı muameleye maruz kalıyorlar!

Tecavüze uğruyor, kaçmaya çalışırlarsa infaz ediliyorlar.

Terör örgütü PKK/YPG'nin dağa kaçırdığı kız çocukları ve kadınlara insanlık dışı uygulamaları, örgütten kaçanların anlattıklarıyla bir kez daha
gözler önüne serildi.

PKK/YPG'DEN KAÇAN KADIN TERÖRİST ANLATTI

PKK kaçırdığı küçük yaştaki kız çocuklarını zorla alıkoyuyor. Bugüne kadar örgüt tarafından kandırılan kadınların yüzde
79'u 15-22 yaş grubunda... Bu grupta yer alan kadınların yüzde 55'i ise 15-18 yaş aralığında... Dağa çıkarılan kadın teröristlerin yüzde 5'i üniversite, yüzde 13'ü lise, yüzde 59'u ortaokul veya ilkokul mezunu. Bugüne kadar binden fazla kadın örgütten kaçarak teslim oldu.

Operasyonlarda yaklanan kadın teröristlerin bin 150'si itirafçı olarak örgütün kirli yüzünü anlattı.

PKK'NIN TECAVÜZ ÜSSÜ: KANDİL!

Kadınların yüzde 90'ına, PKK'nın 'tecavüz üssü'ne dönüşen Kandil'e götürüldükten sonra ilk 30 gün içinde aralarında ele başlarının
olduğu teröristler tecavüz ediyor. Bölücü terör örgütünün ele başlarının taciz ve tecavüzlerinden kurtulmaya çalışan kadın teröristler, kaçmayı başaramadıkları takdirde "ajan" olarak suçlanarak infaz ediliyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

PKK'nın 'tecavüz üssü' Kandil!
PKK'nın 'tecavüz üssü' Kandil!
İstanbul'da kritik zirve
İstanbul'da kritik zirve
CHP ve HDP'nin utanç listesi!
CHP ve HDP'nin utanç listesi!
Skandallar bitmiyor! El Cezire celladına çalışıyor
Skandallar bitmiyor! El Cezire celladına çalışıyor
Bölgede sıcak gelişme! Yeni operasyon...
Bölgede sıcak gelişme! Yeni operasyon...
Diyarbakır'da PKK'nın finans kaynağına ağır darbe!
Diyarbakır'da PKK'nın finans kaynağına ağır darbe!
Antalya'da 4 kişilik aile ölü bulundu!
Antalya'da 4 kişilik aile ölü bulundu!
Beşiktaş'ta otobüs durağa böyle daldı
Beşiktaş'ta otobüs durağa böyle daldı
İşte İstanbul'un 'çevik' polisleri
İşte İstanbul'un 'çevik' polisleri
İşte Ankara'daki kritik zirvenin ayrıntıları
İşte Ankara'daki kritik zirvenin ayrıntıları
Başkan Erdoğan: Günümüz Haçlıları Müslümanlara hayatı dar ediyor
Başkan Erdoğan: Günümüz Haçlıları Müslümanlara hayatı dar ediyor
Ankara'daki kritik toplantı bitti
Ankara'daki kritik toplantı bitti
Daha Fazla Video Göster