İsrail'de gözler 27 Ekim'de

İsrail'de gözler 27 Ekim'de yapılacak parlamento seçimlerine çevrildi. Ülkede 38 yıl aradan sonra ilk kez seçimler zamanında gerçekleştirilecek. Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki sağcı hükümet bloğu ile muhalefet partileri, 120 sandalyeli Mecliste çoğunluğu elde etmek için yarışacak. Peki, seçim öncesi anketler ne gösteriyor? Netanyahu'nun yeniden iktidara gelme şansı ne? Anadolu Ajansı muhabiri Faruk Hanedar, İsrail'deki seçim atmosferini ve son anket sonuçlarını değerlendirdi.