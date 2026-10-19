Ayazağa'da selin izleri siliniyor: Vali Gül son durumu açıkladı

İstanbul'da yaşanan sel felaketinin ardından Ayazağa'da yaralar sarılmaya devam ediyor. İstanbul Valisi Davut Gül, bölgedeki çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada kentte 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 1 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğünü duyurdu. Kocaeli'de sele kapılarak Pendik'e kadar sürüklenen 2 kişinin de cansız bedenine ulaşıldığını belirten Gül, yaklaşık 19 bin 300 ihbar alındığını, 2 bin konut ve 900 iş yerinde ciddi hasar tespit edildiğini açıkladı. Ayazağa'da dere yatağındaki riskli yapıların yıkımının tamamlandığını bildiren Vali Gül, selden zarar gören vatandaşlara yönelik hasar ödemelerinin başlayacağını belirtti.