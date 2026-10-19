Isparta'da kanyon faciası! 1 kişi öldü, 3 kişi kurtarıldı: 10 gönüllü için kritik bekleyiş

Isparta'nın Sütçüler ilçesindeki Yazılı Kanyon'da eğitim faaliyeti sırasında mahsur kalan 14 kişilik İHH gönüllü grubundan bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi kurtarıldı. Kanyonda kalan 10 kişiyle iletişim kurulurken sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı. Sarp arazi ve gece koşulları nedeniyle ara verilen tahliye çalışmalarının sabah saatlerinde yeniden başlatılması planlandı. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun, bölgedeki son durumu canlı yayında aktardı